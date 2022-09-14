إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 9 مواطنين في حادث انقلاب تروسيكل بمنطقة دمو وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث انقلاب تروسيكل عند مدخل مدينة دمو ووجود مصابين.

علي الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إنقلاب ترويسكل عند مدخل دمو اتجاه طريق اسيوط الغربي واسفر الحادث عن 9 مصابين وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.