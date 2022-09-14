اليوم السابع
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الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 02:22 م
أكرم القصاص
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إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 12:51 م
إصابة 9 أشخاص فى حادث انقلاب تروسيكل بالفيوم تروسيكل - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 9 مواطنين في حادث انقلاب تروسيكل بمنطقة دمو وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بوقوع حادث انقلاب تروسيكل عند مدخل مدينة دمو ووجود مصابين.
 
علي الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إنقلاب ترويسكل عند مدخل دمو اتجاه طريق اسيوط الغربي واسفر الحادث عن 9 مصابين وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

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