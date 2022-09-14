اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالعاشر من رمضان

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 04:16 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالعاشر من رمضان حادث - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 4 أشخاص بسحجات وكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، مساء اليوم؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكى يستقلونها أمام دوار العاشر من رمضان، بنطاق مدينة العاشر من رمضان بالشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة أمام دوار  العاشر من رمضان بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكى أسفر عن إصابة 4 أشخاص  بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر الجامعى، لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.


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