إصابة 3 عمال فى انقلاب توك توك جنوب بنى سويف

أصيب 3 عمال، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب توك توك بترعة جانبية بقرية القضابي التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلي المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب مركبة توك توك داخل ترعة بقرية القضابي التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، أسفر عن إصابة 3 عمال.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع بسيارتين إسعاف إلي موقع الحادث وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفشن المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

واستقبلت مستشفى الفشن المركزي مصطفى صالح محمد 29 عامًا، مصابًا بإشتباه كسر بالقدم اليسرى، أمين عباس عثمان 30 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات بالجسم، أحمد سالم محمد 29 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات، جمعهم مقيمين قرية القضابي بمركز الفشن.