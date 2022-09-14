اليوم السابع
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إصابة اثنين فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بكفر الشيخ

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 08:22 م
إصابة اثنين فى حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بكفر الشيخ اسعاف - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أصيب شخصان باصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة علي الطريق الدولي أمام رشيد، وجرى نقلهما لمستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي العلاج اللازم.
 
تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات إشارة بانقلاب سيارة على الطريق الدولي أمام رشيد، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة شخصين جرى نقلهما، لمستشفى بلطيم المركزي، لتلقي العلاج اللازم.
 
وتبين من التقرير الطبي إصابة كل من عمران عباس أبودره، 70 سنه، بجرح قطعي بالوجه وكدمات وسحجات، وجاد مخيمر جاد، 40سنه، باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وكدمات وسحجات الحالات وكلاهما من قرية الزهراء بلطيم، وهما تحت الملاحظة باستقبال مستشفي  بلطيم المركزي.
 
 
 
 

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