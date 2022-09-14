إزالة 91 حالة تعد ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـــ 20 فى بنى سويف.. صور

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على أهمية الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية،ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة ،مع التنسيق والتواصل بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات

جاء ذلك خلال متابعته، سير العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـــ ـ20 لإزالة التعديات التي بدأت" السبت الماضي "تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

وصرح المحافظ "وفق تقرير أعدته إدارة الأملاك" أنه قد تم" أمس" إزالة 32حالات تعد بواقع ( 12 حالة على مساحة 536متراً أملاك الدولة ،و20 حالة على مساحة 17 قيراطاً من الأرض الزراعية) ليصل إجمالي ما تم تنفيذه" بعد مرور 4 أيام منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة 20 وحتى صباح اليوم " إلى 91 حالة (41 تعد بالبناء على أملاك دولة بمساحة 10آلاف و405متر اً +50 حالة تعد على23 قيراطا و12 سهماً أرض زراعية).

يُذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، قد انطلقت أولى مراحلها ،خلال شهر أغسطس الماضي،وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها أكثر من 460حالة، فيما تليها المرحلة الثانية التي بدأت" السبت 10 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 29 من نفس الشهر "،ثم تختتم بالمرحلة الثالثة والمزمع إجراؤها في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل



إزالة 91 حالة تعدي



حملات الازالة



حملة ازالة ببنى سويف



حملة إزالة بنى سويف



حملة ازالة فى بنى سويف