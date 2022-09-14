إزالة 43 حالة تعد ومخالفات بناء بأسيوط ضمن الموجة الـ 20

أسيوط – هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالة 43 حالة تعدي، ومخالفات بناء بحي شرق ومركزي البداري وأبنوب ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 التي تستمر خلال الفترة من 10 : 29 سبتمبر الجاري، لافتاً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون والتعدي على الأراضي الزراعية .

وأكد سعد على استمرار حملات إزالة التعديات التي تتم بالمراكز، والقرى دون تهاون أو تقاعس طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وذلك لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها وحفاظاً على الرقعة الزراعية ومنع تبويرها والتوسع في زراعة محاصيل جديدة تساهم في زيادة الأمن الغذائي والتغذية والزراعة المستدامة.

تم شن حملة برئاسة العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، لإزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بحي شرق ومركزي البداري وأبنوب حيث أسفرت عن تنفيذ 43 قرار إزالة لبعض مخالفات البناء شملت عدد ٤٠ حالة مباني بمساحة ٣٢٠٦ متر وعدد ٣ حالات زراعة بمساحة ٢ قيراط من بينهم تعديات على المجاري المائية بهندسة ري البداري ؛ وذلك باستخدام معدات الحملات الميكانيكية التابعة للمحافظة وبمشاركة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري وتاج ابوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ومحمود ياسين رئيس حي شرق والادارة العامة لري اسيوط بقيادة المهندس عمر سيف النصر وهندسة ري البداري ومسئولي أملاك الدولة والإزالات والطرق وجهات الولاية وبالتنسيق مع قوات الأمن لتأمين حملات الإزالة.

وأوضح محافظ أسيوط، أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لإزالة حالات التعدى في المهد وعلى المجاري المائية بصورة أساسية وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده مسبقاً لافتاً إلى متابعته المستمرة لحملات الإزالة التي تتم بالمراكز والأحياء وتلقيه تقرير يومي من خلال شريف دياب مسئول ملف الإزالات بالمحافظة مضيفاً أن الموجة الـ 20 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى وجاري تنفيذ المرحلة الثانية خلال الفترة من 10 إلى 29 سبتمبر الجاري على أن يتم تنفيذ المرحلة الثالثة خلال الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.