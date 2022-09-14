إزالة 20 حالة تعد على أملاك الدولة وبناء مخالف ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، حملة إزالة البناء المخالف بدون ترخيص والتعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بقرية جمجرة بنطاق مركز بنها، ضمن المرحلة الثانية من الموجه 20.

واوضحت محافظة القليوبية، في بيان لها، أنه يأتي ذلك ضمن الحملات المكثفة التي تشنها المحافظة لتنفيذ قرارات الإزالة لجميع المخالفات والتعديات بالتنسيق مع مديرية أمن المحافظة وكافة الجهات المعنية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الحمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة الدائمة للواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بترسيخ دولة القانون والتصدي بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها فوراً، ضمن المرحلة الثانية للموجه 20.

وشدد المحافظ، علي رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالإستمرار في تكثيف حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المُخالف، ورصد أي تعديات أو مخالفات في المهد وإتخاذ الإجراءات الفورية حيال المخالفين.

وأشرف "الهجان"، علي إزالة 9 حالات بناء مُخالف، من بينهم 3 حالات تعدي علي أرض زراعية علي مساحة إجمالية 960 متر مربع، تم رصد جميعهم من قبل وحدة المتغيرات المكانية وصادر لهم قرارات إزالة، وتنوعت المخالفات والتعديات مابين أسقف وأعمدة خرسانية، وأسقف خشبية، وجاملون، وغرف خدمات، وشملت أدوار ثاني وثالث ورابع علوية، وتمت الإزالة كاملة بمعدات مركز ومدينة بنها، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ووجه "المحافظ"، رؤساء المدن والأحياء بضرورة المرور الميداني علي مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة، لرصد أي مخالفات أو تعديات وإزالتها فوراً، وعدم التهاون في تنفيذ القانون تجاه المخالفين أو المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

جاء ذلك بحضور اللواء فؤاد الطيب مساعد مدير الأمن للشئون المالية والادارية، والمهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، والمقدم السادات عبدالرحمن نائب مأمور مركز بنها، والمقدم مصطفى عطية مدير وحدة مرور بنها.