إحالة أوراق عاطل لمفتى الجمهورية لقتله شخصا بسلاح أبيض فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد نصرالدين بركات وعضوية المستشارين محمد الصواف ومحمد الملط ومحمود مجدى وأمانة سر محمد نجيب بإحالة أوراق المتهم "صابر.ر.إ" إلى فضيلة المفتى فى الجناية رقم 3643 لسنة 2022 جنايات قسم ثان الإسماعيلية والمقيدة برقم 1296 لسنة 2022 كلى الإسماعيلية لاتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض" مطواة" أثناء مشاجرة بينهما بدائرة قسم ثان الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 27/4/2022عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسماعيلية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان الإسماعيلية يفيد بورود بلاغ من احد المواطنين مفاده وقوع مشاجرة بين احد الأشخاص وأخر بمنطقة البلابسة بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ حيث وجدت الأجهزة الأمنية شخص مصاب بعدة طعنات بمناطق متفرقة بالجسم بالصدر والقلب والظهر.

على الفور تم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه ولكنه فارق الحياة وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

ودلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة ثان الإسماعيلية أن مشادة كلامية حدثت بين المجنى "محمد.م.ع" والقاتل وانتهت بينهما بالتراضى.

إلا أن المتهم عقد العزم والنية على التخلص من المجنى واحضر سلاح أبيض"مطواة " وقام بطعن المجنى عليه عدة طعنات قاتلة فى أماكن متفرقة بالجسد أودت بحياته.

تمكن ضباط مباحث قسم ثان الإسماعيلية من القبض على المتهم والسلاح المستخدم فى الجريمة وتم التحفظ عليه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق جددت 15 يوما أخرى إلى أن تم احالته إلى محكمة جنايات الإسماعيلية التى أصدرت قرارها المتقدم.