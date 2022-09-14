يأتى ذلك في إطار الاستعدادات لعقد قمة منظمة شنغهاى للتعاون في سمرقند بأوزبكستان يومي 15 و16 سبتمبر الجاري، حيث أقيم حفل توقيع مذكرات التفاهم بشأن منح جمهورية مصر العربية ودولة قطر صفة "شركاء الحوار" بمنظمة شنغهاي للتعاون، وفقا لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الأوزبكية ـ في بيان لها ـ " إن الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، تشانج مينج، ونائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفير حمدي سند لوزا، ووزير الدولة للشؤون الخارجية القطري، سلطان بن سعد المريخي، قد وقعوا على الوثائق ذات الصلة.

ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001، وتضم الهند وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، وتضم أيضا كلا من أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا كدول مراقبة، وكلا من أذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال وتركيا وسيريلانكا كدول شريكة في الحوار.

وفي قمة المنظمة في سبتمبر 2021، تم إطلاق إجراءات قبول إيران في المنظمة، ومنح مصر وقطر والمملكة العربية السعودية صفة شركاء الحوار، وفي هذا العام، تقدمت بيلاروس رسميا للانضمام إلى المنظمة كعضو كامل العضوية.