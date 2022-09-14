أنشطة صيفية بالأقصر حول صعوبات التعلم وأهمية الحفاظ على المياه.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة أحمد درويش، حيث قدمت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "صعوبة التعلم المشكلة والحلول" وتحدث الطيب على خضرى مسئول المكتبة، عن طرق السيطرة على صعوبة التعلم وأساليب خاصة للذين يعانون من صعوبة التعلم وتوفير الدولة كل السبل لحل مشكلة صعوبة التعلم، بينما أعد قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "أهمية الفرحة بالنجاح والناجحين" وأوضح الشيخ محمد على محمد مسئول بالقصر، تعريف النجاح وكيفية تحقيق النجاح والفرحة بالنجاح فرحة عظيمة لتحقيق الناجح ما يتمناه ويقف على ما يرغب به يجب المحافظة على النجاح.

كما عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "نجيب محفوظ وكتاباته" وتحدث سيد صدقى فهمى عن نجيب محفوظ مولده ونشأته ومؤلفاته وكتاباته وبعض سمات كتابات نجيب محفوظ الإبداعية، إلى جانب عرض فنى لفرقة الأقصر القومية للموسيقى العربية وقدمت أغنية "على رمش عيونها" غناء المطرب وليد الدكرونى، أغنية "ما قولت لها" غناء المجموعة، بينما أعد قصر ثقافة حوض الرمال أمسية شعرية للشاعر محمد الطيب وألقى خواطر بعنوان"حبة ريش"، بينما قدم المركز الحضري عرض إنشاد ديني للمنشد ياسر حسن أنشد قصائد مدح في النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أعدت مكتبة الكيمان الثقافية فقرة مديح وإنشاد ديني للمنشد أيمن الأمير أبو الوفا معلم بمدرسة أرمنت الصناعية وألقى قصيدة "أهل القلوب"، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى محاضرة بعنوان "عيد الفلاح المصرى" وأوضح علاء الأمين عبدالرحمن التعريف بالفلاح وموعد عيد الفلاح ودور الفلاح بالنهوض بالاقتصاد المصري ودور الدولة في دعم الفلاح.

وأقام قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "الحفاظ على مياه الشرب" وأوضح رضوان عبدالرحيم أن الماء هو شريان الحياة والمحافظة على المياه وعدم إهدارها ونسبة المياه العذبة التي نستخدمها والتغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة وما تسببه من تصحر في بعض البلدان وفيضانات في بلاد أخري، ونظم القصر ختام دورة الخط العربي ولليوم السادس أداء محجوب محمد وتم عمل إمتحان للأطفال ومعرفة مدى استيعابهم على مدار الدورة والاستفادة منها وتقديراً لهم وتفوقهم تم تكريمهم بشهادات تقدير تشجيعا لهم بحضور السيد رضوان عبدالرحيم وإلقاء كلمة للأطفال عن أهمية الخط الجيد وتحسينه منذ الصغر، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة حكي بعنوان"الأخوة الثلاثة" سردتها سهام سنوسي.

فيما عقد بنادى التكنولوجيا بقصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "شرح برنامج الوورد" وأوضحت المدربة كريمة جمعة التعداد النقطي built، الترقيم numbering، إضافة صفحة فارغة blank page، إضافة جدول Table وتنسيقه إضافة وحذف الصفوف والأعمدة والجدول، إضافة صورة picture وتنسيقها، إضافة أشكال shapes وتنسيقها، خلفيات الصفحة page background، إضافة علامة مائية وعمل إطار للصفحة وتلوين الصفحة، بجانب ذلك قدمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط محاضرة بعنوان "تشجيع قبول الآخر" وأوضحت د. بسنت الصادق مفهوم الآخر والله خلقنا مختلفين فى كل شىء وقواعد التعايش مع الآخرين واختلاف أنماط الناس إيجابي وتكاملي، فيما قدم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "العنف الأسرى" وأوضحت إيفون إيليا لويز تعريف العنف الأسري وأسبابه ودوافعه العنف وأنواعه وآثار العنف الأسرى وكيفية التخلص من العنف الأسرى، بالإضافة إلى ذلك نفذ بالقصر ورشة صلصال نفذتها شيماء عبد الواجد.



جانب من المحاضرات الصيفية بقصور ثقافة الأقصر



عرض فني لفرقة الأقصر القومية للموسيقى العربية بالأنشطة الصيفية



دعم أطفال الأقصر خلال الأنشطة الصيفية بقصور الثقافة