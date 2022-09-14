أمين عام الأمم المتحدة: فشل الدول فى التعامل مع التكيف المناخى "فضيحة"

كتبت : هند المغربي

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن الآثار الضارة لتغير المناخ تسير بنا إلى "المجهول المدمر، لافتا إلى أن أحدث الأبحاث العلمية أظهرت "أننا لا نزال بعيدين عن المسار الصحيح"، مضيفًا أنه من المعيب مدى إهمال بناء القدرة على الصمود فى مواجهة الصدمات المناخية.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة قال أنطونيو جوتيريش: "إنها لفضيحة أن الدول قد فشلت فى التعامل مع التكيف بجدية، وتجاهلت التزاماتها لمساعدة العالم النامي. مشيرا إلى انه من المقرر أن تنمو احتياجات تمويل التكيف إلى 300 مليار دولار أمريكى سنويًا على الأقل بحلول عام 2030."

وأشار تقرير الأمم المتحد، إلى زيارة الأمين العام إلى باكستان مؤخرا ليرى بنفسه حجم الدمار الهائل الذى سببته الفيضانات. وقال إن هذا يثبت أهمية ضمان تخصيص 50% على الأقل من التمويل المناخى للتكيف.