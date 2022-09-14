أكلة "مانجة" تنتهى بشروع عامل فى قتل شقيقه بالهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عامل لاتهامه بطعم شقيقه بسلاح أبيض اثناء تشاجرهما، للتنازع على أكل "المانجة"، داخل مسكنهما فى الهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد إصابة طالب بطعنة بسلاح أبيض، ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج فى الهرم.

استمع رجال المباحث لأقوال المجنى عليه، وادعى أن مجهولين اعتدوا عليه لمقاومتهم أثناء سرقته بالإكراه أثناء سيره فى الشارع.

بإجراء التحريات بإشراف المقدم هانى الحسينى مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، تبين عدم صحة رواية المجنى عليه، وتبين أنه وشقيقه تشاجرا بسبب التنازع على أكل "المانجة"، فأصابه شقيقه بسلاح أبيض، مؤكدا أنه لم يقصد إصابته، وبضبط المتهم وبمواجهته أكد إصابته شقيقه دون قصد، فأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.