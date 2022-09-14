اليوم السابع
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الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 02:19 م
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أسعار النفط تسجل 92.66 دولار لبرنت 86.80 دولار للخام الأمريكى

الأربعاء، 14 سبتمبر 2022 02:04 م
أسعار النفط تسجل 92.66 دولار لبرنت 86.80 دولار للخام الأمريكى نفط "ارشيفية "
كتبت- مروة الغول

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سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء،92.66 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت،كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى86.80دولار للبرميل.

اتهم وزير الخارجية الإيطالى لويجى دى مايو، حكومات أوروبية بعرقلة مفاوضات تحديد سقف لأسعار الغاز الروسى، خاصة بعد إعلان روسيا أن أى تسعير لنفطها وغازها سيضطرها لتقطع إمدادهما، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير الخارجية الإيطالى أن المفاوضات الأوروبية حول وضع سقف لأسعار الغاز الروسى، تسير ببطء بسبب عرقلة بعض الحكومات التوصل إلى اتفاق.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالى أن المجر، بالإضافة إلى رفضها المقترح الإيطالى بشأن الغاز، حاولت عدة مرات تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا.

وأظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية، أن مخزونات النفط الخام فى احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبطت بمقدار 8.4 مليون برميل على مدار الأسبوع الماصى، فى 9 سبتمبر الجارى، إلى 434.1 مليون برميل، وهو أقل مستوى فى حوالى 38 عامًا.

ويعتبر هذا أكبر انخفاض فى مخزون النفط فى الاحتياطى البترولى الاستراتيجى الأمريكى منذ مايو الماضى، ويدفع مخزونات الخام لأدنى مستوى منذ أكتوبر 1984.


اسعار النفط

النفط اليوم

خام برنت

غرب تكساس الوسيط



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