أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 14-9-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 14-9-2022.



إيقاف تداول 3 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ليسيكو مصر.



البورصة تخسر 11.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط تداولات مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي 11.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 701.652 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 629 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 59.3 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.01% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.25%، والعرب على 3.74%، واستحوذت المؤسسات على 18.16% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.83%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 4.3 مليون جنيه، 4.6 مليون جنيه، 71.5 مليون جنيه، 899.6 ألف جنيه، 11.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 92.4 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 10193 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 1938 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 12602 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.9% ليغلق عند مستوى 4124 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 2271 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 3239 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 3719 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 1196 نقطة.

وصعدت أسهم 20 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 122 شركة، ولم تتغير مستويات 56 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- حق اكتتاب شركة غاز مصر-1 بسعر إغلاق 1.814 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.54%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 11.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.25%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.41%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 1.478 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.95%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 23.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 3.450 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.69%.

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 5.160 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.03%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 11.200 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.82%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.312 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.29%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 23.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.08%.