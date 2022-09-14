جاء ذلك وفق بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم الأربعاء، خلال لقاء أبو الغيط، مع وزير خارجية اسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، في إطار زيارة يقوم بها الأمين العام للجامعة العربية إلى مدريد.

​وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية جمال رشدى بأن اللقاء تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية واسبانيا في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط الجانبين، مشيرا إلى أن الوزير الاسباني اهتم بالتعرف على رؤى الأمين العام للجامعة العربية، إزاء مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأزمة الليبية، وتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية الأخيرة على مختلف الأصعدة، فى حين استعرض الباريس، آخر المستجدات على الساحة الداخلية الاسبانية.

وأوضح رشدي أن الوزير الاسبانى أقام مأدبة عشاء على شرف الأمين العام للجامعة العربية، حضرها السفراء العرب المعتمدون في اسبانيا، حيث استعرض أبو الغيط مواقف الجامعة العربية تجاه عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وتناول أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال القمة العربية القادمة المقرر عقدها في الجزائر مطلع شهر نوفمبر المقبل، كما استمع أبو الغيط لرؤى السفراء العرب في هذا الشأن، خاصة فيما يتعلق بتقييمهم للواقع الحالي للعلاقات العربية الاسبانية.