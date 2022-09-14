أبرز 15 تصريحاً لشيخ الأزهر بمؤتمر زعماء الأديان بكازاخستان.. تعرف عليها

ألقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأربعاء، كلمة في افتتاح أعمال المؤتمر السابع لزعماء الأديان العالمية والتقليدية، تحت عنوان "دور قادة الأديان العالمية والتقليدية في التنمية الروحية والاجتماعية للبشرية في فترة ما بعد وباء كوفيد-19"، بحضور الرئيس الكازاخي وعدد كبير من قيادات الأديان على مستوى العالم، وجاءت أبرز تصريحات فضيلته على النحو الآتى:
أبرز 15 تصريحاً لشيخ الأزهر بمؤتمر زعماء الأديان بكازاخستان.. تعرف عليهاالأربعاء، 14 سبتمبر 2022 10:27 ص
فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر
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