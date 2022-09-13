7 أطعمة يجب تناولها فى موسم الخريف لتحسين حالة مرضى الربو

كتبت ميرفت رشاد

الربو هو أحد أكثر الأمراض شيوعًا في العالم، يؤثر الطقس بشكل كبير على وظائف جهاز التنفس الصناعي إذا كان الشخص مصابًا بالربو، على الرغم من أن الربو لا يمكن علاجه تمامًا ، إلا أن نمط حياتنا وأطعمتنا وعوامل أخرى يمكن أن تؤثر على الأعراض، ثبت أن بعض الأطعمة تحسن أعراض الربو في موسم الخريف،وفى السطور القادمة سنوضح الأطعمة التي يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي في موسم الخريف إذا كنت تعاني من الربو، وفقا لما نشره موقع " ndtv".





7 أطعمة يستهلكها المصابون بالربو في موسم الخريف:



1. الزنجبيل



نظرًا لمضادات الأكسدة الموجودة فيه ، فإن الزنجبيل معروف جيدًا بقدرته على تقوية جهاز المناعة، يمكن أيضًا القضاء على السالمونيلا ، وهي مصدر رئيسي لالتهابات المعدة خلال موسم الخريف، في أوقات أمراض الجهاز التنفسي ، يساعد أيضًا في تطهير الرئتين من الاحتقان، الطريقة المثالية لتناوله هي الشاي عن طريق غليه في الماء مع توابل إضافية.

2. الثوم



توجد مضادات الأكسدة في الثوم وتساعد على تقصير مدة الإصابة بالزكام، يمكن تقسيم حبة الثوم النيئة إلى قطع أصغر وتناولها مرة واحدة يوميًا مع كوب من الماء.

3. الكركم



يحتوي على مادة تسمى الكركمين ، والتي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات وتساعد الجسم في درء الالتهابات، أفضل طريقة لتناول الكركمين لأنه قابل للذوبان في الدهون هو غليه مع الحليب، تساعد دهون الحليب في تحسين امتصاص المادة المعجزة.

4. الشاي الأخضر



يتمتع هذا المشروب بخصائص استثنائية مضادة للالتهابات. كما أنها غنية بمضادات الأكسدة، هذان العاملان يجعلانه إضافة مثالية لنظامك الغذائي إذا كنت تعاني من الربو.

5. الخضار المطبوخ



لا تستهلك الخضروات النيئة لأنها يمكن أن تكون ملوثة بالجراثيم والفيروسات الخطرة

6. الزبادي



يقترح معظم الخبراء أن الزبادي يجب أن يحل محل الحليب في النظام الغذائي، يحتوي الزبادي واللبن الرائب على بكتيريا مؤيدة للحيوية تساعد في الهضم

7. الذرة



لقد رأينا الكثير من الذرة يُباع على عربات خلال موسم الخريف ، يعتمد الجهاز المناعي بشكل كبير على وجود الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة مثل فيتامين ب 6 وحمض الفوليك والزنك والكاروتينات ، وكلها متوفرة بكثرة في الذرة