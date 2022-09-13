7 أسباب تجعلك تستهلك الألياف يوميًا.. أبرزها تحسين الهضم وإنقاص الوزن

كتبت ميرفت رشاد

تشير الألياف إلى مكونات الأطعمة النباتية التي لا يستطيع جسمك هضمها أو امتصاصها، على عكس الأطعمة الأخرى مثل الدهون أو البروتينات أو الكربوهيدرات التي يهضمها جسمك ويمتصها ، لا يمتص الجسم الألياف، غالبًا ما يُعتبر نقص الامتصاص هذا غير صحي أو قد يجعل الألياف تبدو عديمة الفائدة ومع ذلك ، قد يكون هذا أبعد ما يكون عن الحقيقة، تشمل الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات وما إلى ذلك ، وكلها معروفة بفوائدها العديدة وفى السطور القادمة سنوضح أهم الأسباب التي تجعلك تضيف المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

7 أسباب تجعلك تستهلك كمية كافية من الألياف يوميًا:

1. تحسن الهضم



يعد تقليل الإمساك أحد المزايا الرئيسية لزيادة تناول الألياف ، وتساعد في امتصاص الماء، يمكن أن تخفف اختيارات الألياف المناسبة من الإمساك ، في حين أن الاختيارات غير الصحيحة يمكن أن يكون لها تأثير معاكس.

2. تساعد على فقدان الوزن



تشير بعض الأبحاث إلى أن إضافة المزيد من الألياف الغذائية يمكن أن تساعد الأشخاص على إنقاص الوزن عن طريق خفض السعرات الحرارية بشكل طبيعي، يمكن أن تمتص الألياف الماء في الأمعاء ، مما يبطئ امتصاص العناصر الغذائية ويزيد من الشعور بالامتلاء.

3. تقلل من مخاطر الإصابة بمرض السكري



تحتوي الأطعمة الغنية بالألياف عادةً على مؤشر نسبة السكر في الدم أقل من مصادر الكربوهيدرات المكررة ، والتي تمت إزالة معظم الألياف منها ، خاصة إذا كنت تتناول الكثير من الكربوهيدرات ، يمكن للألياف أن تقلل من احتمالية تسبب الكربوهيدرات في ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل خطير.

4. تحسن صحة بكتيريا الأمعاء



مثل أي كائن حي آخر ، تتطلب البكتيريا الغذاء للبقاء على قيد الحياة والعمل، نظرًا لأن الخلايا البشرية تفتقر إلى الإنزيمات اللازمة لهضم الألياف ، فإنها تصل إلى الأمعاء الغليظة غير المهضومة إلى حد كبير، هذا هو المبرر الرئيسي الذي يجعل بعض الألياف الغذائية ضرورية للصحة، تعمل كبروبيوتيك عن طريق تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء.

5. تزيل السموم



تساعد عملية التطهير الطبيعية للألياف في إزالة الملوثات من الجهاز الهضمي، قبل أن يمتصها الجسم ، تمتص الألياف القابلة للذوبان المواد السامة مثل الإستروجين المفرط والدهون غير الصحية، تعمل الألياف غير القابلة للذوبان على تسريع العملية عن طريق تقليل طول الوقت الذي تبقى فيه السموم مثل BPA والزئبق والمبيدات الحشرية في جسمك.

6. تحسن صحة العظام



القمح والشوفان ليست سوى أمثلة قليلة على الأطعمة التي تحتوي على البريبايوتكس، تم العثور على هذه الألياف القابلة للذوبان لتعزيز التوافر البيولوجي للمعادن مثل الكالسيوم، هذا يمكن أن يدعم الحفاظ على كثافة العظام.

7. تقلل من مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان



وفقًا لدراسة نُشرت في Annals of Oncology ، فإن كل 10 جرامات من الألياف التي تتناولها مرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 10٪ وانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي بنسبة 5٪. بالإضافة إلى هذه الخصائص المضادة للسرطان ، فإن الأطعمة الغنية بالألياف ، مثل الفواكه والخضروات ، تحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية التي قد تقلل من خطر إصابتك.