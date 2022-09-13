241 مليون دولار تراجعا بواردات مصر من السيارات فى شهر واحد

كتب: مدحت عادل

حققت الواردات المصرية من السيارات، تراجعا كبيرا في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث سجلت الواردات المصرية من سيارات الركوب نحو 75 مليون و238 ألف دولار في شهر يونيو الماضي، متراجعة من 316 مليون و575 ألف دولار في شهر يونيو عام 2021، بتراجع بلغ 241 مليون و337 ألف دولار.

وتشير بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن واردات السيارات جاءت ضمن قائمة أهم واردات مصر من السلع الاستهلاكية المعمرة خلال تلك الفترة، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 196 مليون و712 ألف دولار في شهر يونيو الماضي، مقابل 682 مليون و494 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 485 مليون و782 ألف دولار.

وبالرجوع إلى بيانات الأشهر الأولى من العام الجاري تراجعت الواردات المصرية من السيارات لتسجل نحو 85 مليون دولار في شهر مايو الماضي، بينما كانت 303.9 مليون دولار في شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 218 مليون دولار وبنسبة تراجع بلغت 72%.، وفى فبراير الماضي بلغت القيمة الإجمالية لواردات مصر من سيارات الركوب نحو 210 ملايين و991 ألف دولار، مقابل 345 مليونا و141 ألف دولار في شهر فبراير عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 134 مليونا و150 ألف دولار، بينما سجلت الواردات المصرية في شهر مارس الماضي السيارات والجرارات والدراجات وأجزاؤها نحو 26 مليون و50 ألف دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 46 مليون و378 ألف دولار في شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 20 مليون و328 ألف دولار.