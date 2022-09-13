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2 مليون جنيه لتطوير محطة طاقة مستوحاة من الأهرامات كمشروع بحثى بجامعة بنها

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 02:54 م
2 مليون جنيه لتطوير محطة طاقة مستوحاة من الأهرامات كمشروع بحثى بجامعة بنها جامعة بنها
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، عن فوز الجامعة بتمويل لمشروع بحثى جديد من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار لتطوير وتقييم محطة طاقة مستوحاة من أهرامات الجيزة، ويبلغ حجم تمويل المشروع البحثى إلى 2 مليون جنيه، والذى يستمر لمدة 24 شهرًا.

 

ومن جانبه أفاد الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، أن فوز الجامعة بتمويل هذا المشروع البحثى يأتى فى ظل السياسات والإجراءات التى تتخذها الجامعة لخلق بيئية محفزة تشجيع الابتكار والإبداع وتربط البحث العلمى بالصناعة واحتياجات المجتمع.

 

وأضاف الدكتور نادر عبد الوهاب الباحث الرئيسى ورئيس الفريق البحثى للمشروع، أن الهدف من المشروع هو تقييم وإثبات صحة النظريات المثارة حول الهرم الأكبر واستخدامه كمحطة لتوليد الطاقة فى عصر قدماء المصريين وإنشاء نموذج مبدئى صغير الحجم لتوليد الطاقة ونقلها لاسلكيا.


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