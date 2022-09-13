اليوم السابع
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16 ألف ترددوا على المركز الطبى التخصصى بمستشفيات جامعة بنى سويف

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 10:23 ص
16 ألف ترددوا على المركز الطبى التخصصى بمستشفيات جامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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قال الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، إن المركز الطبى التخصصى التابع لمستشفيات جامعة بنى سويف يقدم خدماته الطبية المتميزة على أعلى مستوى لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعة والمواطنين من داخل المحافظة والمحافظات المجاورة وذلك انطلاقا من حرص الجامعة على أداء دورها فى خدمة المجتمع المحيط بها.

وأكد الدكتور منصور، أن المركز الطبى التخصصى شهد تقديم الخدمة الطبية لـ 16 ألف و307 متردد على كافة الأقسام المختلفة بداية من العام الجارى وحتى شهر أغسطس الماضى،حيث تردد 8 آلاف و452 على العيادات التخصصية للعاملين بالجامعة، وتم إجراء 4 آلاف و548 أشعة بوحدة الرنين المغناطيسى، وسحب 1525 عينة وتحليلها بمعمل الباثولوجى والكشف على 1894 مواطن فى وحدة الفيروسات الكبدية والمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس B .c والكبد الدهني، وتردد 120 سيدة على عيادة تنظيم الأسرة، وترددت 41 حالة على وحدة الحقن المجهري بعد تشغيلها والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المستشفيات الحكومية بالمحافظة.

وأشاد الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنى سويف، بدعم الدكتور منصور حسن للمنظومة الصحية بمستشفيات الجامعة وتزويد الأقسام بكافة الإمكانيات لتقديم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى، من خلال نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطقم التمريضية من ذوى الخبرة والكفاءة العالية.

 


الدكتور منصور حسن

رئيس جامعة بنى سويف

مستشفيات جامعة بنى سويف

المركز الطبى التخصصى

عيادة تنظيم الأسرة



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