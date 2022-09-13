16 ألف ترددوا على المركز الطبى التخصصى بمستشفيات جامعة بنى سويف

وأكد الدكتور منصور، أن المركز الطبى التخصصى شهد تقديم الخدمة الطبية لـ 16 ألف و307 متردد على كافة الأقسام المختلفة بداية من العام الجارى وحتى شهر أغسطس الماضى،حيث تردد 8 آلاف و452 على العيادات التخصصية للعاملين بالجامعة، وتم إجراء 4 آلاف و548 أشعة بوحدة الرنين المغناطيسى، وسحب 1525 عينة وتحليلها بمعمل الباثولوجى والكشف على 1894 مواطن فى وحدة الفيروسات الكبدية والمبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس B .c والكبد الدهني، وتردد 120 سيدة على عيادة تنظيم الأسرة، وترددت 41 حالة على وحدة الحقن المجهري بعد تشغيلها والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى المستشفيات الحكومية بالمحافظة.

وأشاد الدكتور محمد شعبان المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة بنى سويف، بدعم الدكتور منصور حسن للمنظومة الصحية بمستشفيات الجامعة وتزويد الأقسام بكافة الإمكانيات لتقديم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى، من خلال نخبة من أعضاء هيئة التدريس والأطقم التمريضية من ذوى الخبرة والكفاءة العالية.