10 بنود للحفاظ عليها.. تعرف على وظيفة "طرمبة البنزين"

تعد طرمبة البنزين من الأجزاء الأكثر حساسية وأهمية فى السيارة سواء السيارات القديمة او السيارات الحديثة المزودة بمحركات الاحتراق الداخلى، حيث تتحكم "طرمبة البنزين" أو ما يعرف بمضخات الوقود فى وصول البنزين من خزان الوقود إلى المحرك .

وفى حالة وجود عطل فى "طرمبة البنزين" قد يتسبب ذلك فى حدوث الكثير من الأعطال المفاجئة أثناء عملية قيادة السيارة على الطريق، وقد تتسبب فى إيقاف السيارة احيانا عن العمل، لذا يجب التأكد من سلامة طرمبة البنزين، والكشف الدورى عليها منعا لحدوث هذه المشكلات .

- كيف نلاحظ تلف طرمبة البنزين:

عندما نجد صوت عالى عند تشغيل السيارة أو قيادتها، وتزايد هذا الصوت بشكل ملحوظ أثناء الإسراع بالسيارة فإن هذا سبب واضح على تلفها وايضا مؤشر على أن الوقود غير كافي.

قد يجد الكثير منا صعوبة فى تشغيل السيارة، يكون تلف طرمبة البنزين اخد الاسباب التى تؤدى إلى وجود خلل فى قوة الدفع بالسيارة مما يؤثر على تشغيل المحرك بشكل سليم.

اما فى حالة صعود المنحدرات على الطريق أثناء القيادة أو وجود حمولة زائدة من الركاب، أو وجود مقطورة خلفية فيكون هناك صعوبة فى تجميع السيارة لعزم جيد وسرعة معقولة قد يكون تلف الطرمبة احد الاسباب لفشلها فى نقل الوقود أو البنزين إلى محرك السيارة، مما يؤدى إلى فقدان القوة والعزم بالسيارة عن التعرض إلى الضغط الزائد .

فى حالة وجود بطء فى السيارة بشكل متكرر عند زيادة درجة حرارة المحرك المبينة على مقياس حرارة السيارة، والعكس صحيح ايضا فعند وجود سرعة زائدةوعدم اكبر عند الضغط على دواسة البنزين قد يكون السبب هو تعرض طرمبة البنزين للتلف فسوف تلاحظ تسارع السيارة الغير مقصود، نتيجة عدم تنظيم كمية الوجود داخل الطرمبة بالشكل الصحيح .

واخيرا ومن الاعراض الشائعة لوجود تلف فى طرمبة البنزين نجد اهتزاز بمحرك السيارة بشكل ملحوظ، وخاصة أن كان تم تشغيلها والسيارة متوقفة .

لذا يقدم " اليوم السابع " مجموعة من النصائح للحفاظ على " طرمبة البنزين " :