10 آلاف جنيه غرامة لسيارات النقل غير الملتزمة بغطاء الحمولة فى القاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أكدت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أنه يتم فرض غرامة 10 آلاف جنيه على سيارات نقل المخلفات ومواد البناء، غير الملتزمة بوضع غطاء على الصندوق مما يعرض المارة للخطر، كما يتم تحويل قائدها للنيابة.

وفى السياق أكد اللواء إيهاب الشرشابى، رئيس هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أنه يوجد مناطق كان بها تراكمات تاريخية تخلصنا من التراكمات الموجودة بمحيط سور مجرى العيون، وتجمعات بـ26 منطقة في حى السيدة زينب، مشيرا إلى أنه تم استخدام محطات مناولة متحركة للسيطرة على مخلفات الهدم ومنع التجمعات.

وأضاف رئيس هيئة نظافة القاهرة، أن عامل الجمع السكنى لا يحق له الحصول على أي مقابل مادى من الساكن أو راتب شهرى، ويمكن الشكوى على الخط الساخن رقم 15264، مشيرا إلى أن هناك موازنة من الدولة تصرف لشركات النظافة، مناشدا سكان القاهرة ضرورة الإبلاغ عن تحصيل أي مبالغ نقدية من المتعهدين.

وأوضح الشرشابى، أن الهيئة تسعى لتعميم الجمع السكنى بنسبة 100% مما ينعكس على ظاهرة الفرز في الشوارع، أو إلقاء المخلفات بالشوارع، لافتا إلى أن هناك شركات تعمل على تدوير مخلفات الهدم وتحويلها لبلدورات وانتر لوك.

ولفت رئيس الهيئة، إلى أن الهيئة تسعى لنشر سلات تعلق على أعمدة الإنارة كل سلة على بعد 3 أعمدة، وهى مخصصة للمخلفات البسيطة مثل الورق والمناديل بدلا من إلقائها في الشوارع.