‫محمود أبو زيد يفوز برئاسة المجلس العربى للمياه للمرة السادسة

كتبت أسماء نصار

فاز الدكتور محمود أبو زيد وزير الري الأسبق بإجماع كل أعضاء الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه، برئاسة المجلس العربى للمياه في دورته السادسه ولمدة ثلاث سنوات قادمة (2022-2025)، وذلك في الانتخابات التي أجريتها الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه اليوم بالتصويت الحر المباشر إلي جانب انتخاب 22 عضوا جديدا بمجلس المحافظين، كما فاز الدكتور وليد عبدالرحمن بمنصب نائب رئيس المجلس والدكتور حسين العطفي بمنصب الأمين العام للمجلس لمدة 3 سنوات قادمه.

وأقرت الجمعية العمومية للمجلس التقرير المالى والفنى الذى عرضه الدكتور حسين العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه ,والأنشطة والبرامج التى نفذها المجلس طوال الـ3 سنوات الماضية.

كما تم انتخاب 22 مرشحاً عن المنظمات العاملة بالدول العربية ,وعن الشركات وقطاع الأعمال والقطاع الخاص ,وعن الجهات البحثية والجامعات ,وعن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى بالإضافة إلى الخبراء والشخصيات العربية العامة . وتم انتخاب اللجنه التنفيذيه لمتابعة أنشطة المجلس خلال الدوره السادسه 2022 - 2025.

وعقد مجلس المحافظين أول اجتماعاته بتشكيله الجديد اليوم"الثلاثاء "، برئاسة الدكتور محمود أبو زيد لاستعراض خطة عمل المجلس للثلاث سنوات المقبلة , وبحث إطلاق الشبكة الإقليمية لأمن المناخ، والتوسع فى الدراسات الخاصة بتأثير الجفاف على الدول العربية، وتحقيق مبادىء التنمية المستدامة، والحكومة المائية وإدارة المنشأت المائية.

كما ناقش الإجتماع تنفيذ استراتيجية المياه الخاصة بالمجلس العربي للمياه والتي تهدف إلى دعم تنفيذ الترابط بين المياه والطاقة والغذاء ,وتطبيق التكنولوجيات الحديثة فى كافة المجالات المائية والبحثية ,وإنشاء شبكة عربية للدراسات العربية للترابط بين المياه والغذاء والطاقة والتصدى للتأثيرات المناخية، وتوطيد الشراكة الفعالة مع شركاء التنمية لتحقيق الأمن المائي في المنطقة العربية، وذلك عن طريق التعاون المثمر بين القطاعات المختلفة والأطراف المعنية المتعددة والعمل بالمناهج المشتركة على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية من أجل تعزيز الحلول المتكاملة وتطبيق أهداف التنمية المستدامة. كما تم الأتفاق علي تطوير برامج الأكاديميه العربية للمياه و اقرار استراتيجيه مستقبلية للنهوض بها تحت مظلة المجلس العربي للمياه.

وفي بداية الإجتماع عبر أبو زيد بعد انتخابه لتولي تلك المهمة عن شكره وامتنانه للجمعية العمومية على ثقتهم في دعم مصر لرئاسة المجلس العربي للدورة الخامسة على التوالي، مؤكدا اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية التعاون العربي في كافة المجالات من خلال آليات تلبي طموحات الشعوب العربية، ومشيرا إلى اهتمام الرئيس بتحقيق الأمن المائي والغذائي لكافة الشعوب العربية.

وأكد أبو زيد حرصه على تنفيذ استراتيجية المجلس الرامية إلى توحيد الجهود العربية وبناء الجسور للربط بين أهداف التنمية المستدامة، والعمل على خلق شراكات فعالة وتشجيع التنسيق بين المشروعات والمبادرات الجارية بغرض تحقيق أعلى فائدة من الأنشطة التعاونية المتكاملة، والتأكد من صحة ودقة النتائج وتحقيق الحد الأقصى من فوائد التمويل وتجنب التكرار في الأنشطة.

وأشار إلى أهمية دعم مشاركة الشباب والمرأة فى مجالات المياه والموضوعات ذات الصلة، وفى بناء القدرات على مستوى الأفراد والمؤسسات وزيادة الوعي المجتمعى بمشكلات المياه وأساليب الترشيد والحماية من التلوث والهدر، علاوة على نقل التكنولوجيا الحديثة لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي.