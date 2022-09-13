وكيل تعليم دمياط يحيل مديرى مدرستين و110 مدرسين للتحقيق

دمياط معتز الشربيني

أحال الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم دمياط، مدير مدرسة الرحامنة الصناعية بإدارة الروضة ومدير مدرسة محمد عبده الإعدادية بدمياط، للتحقيق لعدم الاستعداد للعام الدراسى الجديد.

وأكد الدكتور خالد خلف أنه انطلقت اليوم باكورة الجولات الميدانية لفريق الأتوبيس الطائر، بثلاثة إدارات تعليمية، بقيادة صالح القصيفي مدير عام التعليم العام ويحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات التربوية وكمال نعناع مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، للوقوف على الاستعدادات النهائية لبداية العام الدراسي الجديد بجميع المدارس في الإدارات التعليمية.

وأوضح خلف أن الأتوبيس الطائر بقيادة صالح القصيفي مدير عام التعليم العام ومديري الإدارات النوعية التابعة له، تابع اليوم 17 مدرسة من مدارس إدارة عزبة البرج التعليمية، حيث تفقد مدارس أحمد عرابي الابتدائية وبنات الشاطئ واللغات الرسمية بعزبة البرج والشيخ ضرغام الابتدائية 25 يناير ووحدة الخياطة وعزبة اللحم رقم 1 ورقم 2 والشهيد الجنيدي ومحمد الغباشي الابتدائية وبنات عزبة اللحم ومدرسة الإعدادية بنين والاعدادية بنات والشيخ ضرغام الإعدادية والخياطه الإعدادية المشتركة، وذلك بحضور حسني منصور مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي وحسام اللبان مدير ادارة التنسيق الابتدائي وجمال نبهان مدير إدارة التعليم الإعدادي.

كما تابع الأتوبيس الطائر بقيادة يحيى توما مدير عام الشئون التنفيذية ومديري الإدارات التابعة له 18 مدرسة من مدارس إدارة دمياط الجديدة ، حيث تفقد مدارس السيدة عائشة والكفراوي تعليم اساسي وعلي بن أبي طالب ود. أحمد زويل تعليم أساسي 25 يناير والزهيري تعليم أساسي والمستقبل ود. حسن الزيات و بلال بن رباح والسيدة خديجة ومعاذ بن جبل ونور المعارف الثانوية والتعليم والتدريب المزدوج وابو بكر الصديق الثانوية وخالد بن الوليد الثانوية والأمل للتربية الخاصة والكفراوي لغات وطيبة لغات.

كما تابع الأتوبيس الطائر بقيادة غادة بيضون مدير عام التعليم الفني والادارات التابعة لها صناعي وتجاري وزارعي 9 مدارس بعدة إدارات تعليمية مختلفة، حيث تفقد مدارس الميكانيكية بفارسكور وفارسكور التجارية وفارسكور الزراعية والرحامنة الصناعية والزخروفية بنات بدمياط وشطارتك المعمارية بدمياط والحرية التجارية بدميـاط والتجارة المتقدمة خمس سنوات بدمياط.

كما تابع الأتوبيس الطائر بقيادة كمال نعناع مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء وأعضاء المتابعة 12 مدرسة من مدارس إدارة الروضة التعليمية، حيث تفقد مدرسة أبو جريدة الابتدائية المشتركة والرحامنة الجديدة الابتدائية والروضة الجديدة والشهيد امين غالي وحجاجة تعليم أساسي ومحمد السيد الإعدادية المشتركة وابراهيم سليمان الإعدادية المشتركة والروضة الإعدادية بنات والرحامنة الإعدادية بنين والروضة الرسمية للغات والغوابين المشتركة والرحامنة الصناعية.

وأضاف وكيل الوزارة أنه وجه مديرى عموم المديرية بأن يقوم فريق الأتوبيس الطائر، بمتابعة الانضباط الإداري داخل المدارس، والانتهاء من الجدول المدرسي وفق الأنصبة القانونية وعدم وجود معلم بدون جدول وموقف استلام الإدارات التعليمية للكتب الدراسية لجميع المراحل الدراسية وسرعة توزيعها على المدارس وسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس، ومتابعة سد العجز للمعلمين.

كما قرر "وكيل الوزارة" تكريم مديرى المدارس التى انتهت من كل استعداداتها لاستقبال الطلاب للتحفيز والابتكار وغرس روح التعاون والعطاء مؤكدا أن التكريم جزء واجب تجاه الذين عملوا بإخلاص وعرفانا وشكرا لما قدموه كما أن العقاب فرض على كل من تجاوز وقام بالتقصير فى واجباته تجاه عمله والذى يؤثر بالطبع على أبنائنا الطلاب وسير العملية التعليمية.

وأشار الدكتور خالد خلف إلى أن الأتوبيس الطائر شامل لجميع المتابعين بالنواحي الإدارية والمالية، وتوجيهات المواد الدراسية المختلفة، مؤكدا استمراره قبل وخلال العام الدراسي الجديد، بصورة مفاجئة لفرض الانضباط، واكتشاف السلبيات، وعلاجها داخل جميع مدارس المحافظة على الفور.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، للوقوف على استعدادات تعليم دمياط لانطلاق العام الدراسي الجديد، واكتشاف المعوقات والسلبيات داخل المدارس، وحلها على الفور.