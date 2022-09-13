وكيل تعليم الغربية يشهد تفعيل مبادرة "زراعة 100 مليون شجرة" بطنطا

الغربية - محمد طارق

شهد اليوم ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة بعدد من مدارس إدارتى شرق وغرب طنطا.

وأشار "حسن" إلى أن أهداف مبادرة 100مليون شجرة ترتكز في مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وتحسين نوعية الهواء، وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة، وقد قام بمتابعة تنفيذ المبادرة بمدارس التربية الفكرية بالجلاء والتربية الفكرية بسعيد، بإدارة شرق طنطا ومعهد النور بالمكفوفين، بإدارة غرب طنطا حيث تم زراعة 80 شجيرة بالمدارس الثلاث.

وأكد وكيل الوزارة إن هذه المبادرة تأتي في ظل حرص تعليم الغربية على المشاركة في المحافظة على الغطاء النباتي والرقعة الخضراء في الوطن والعالم، واستشعارا بدوره في الإسهام في تحسن الحالة المناخية، والمحافظة على البيئة من خلال تنقية الهواء بواسطة زيادة المسطحات الخضراء.

رافق وكيل الوزارة خلال تنفيذ المبادرة، إيناس خضر مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية ومحمد هجرس موجه الإعاقة الفكرية بالمديرية.