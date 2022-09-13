وفاة شاب قبل أيام من حفل زفافه بالغربية

الغربية مصطفى عادل

توفي شاب من أهالي قرية برما مركز طنطا بمحافظة الغربية بشكل مفاجئ قبل أيام من اقامة حفل زفافه، واتشحت القرية بالسواد حزنا على فراقه ووفاته قبل أيام قليلة من زفافه.

كان الشاب المتوفي ويدعي أحمد عبد الرؤوف يجهز الترتيبات النهائية لإقامة حفل زفافه وتجهيز شقة الزوجية ودعوات الفرح وليلة الزفاف.

وبدأ الشاب في توجيه الدعوات لجيرانه وأصدقائه، ودخل للنوم في منزله، وأثناء محاولة أهل بيته إيقاظه لم يستجب لهم، واكتشفوا وفاته واستدعوا الطبيب الذي أكد وفاته.

وسيطرت حالة من الصدمة بين أهالي القرية الذين فوجئوا بوفاته وودعه أهالي القرية لمثواه الأخير وسط حزن على فراقه.