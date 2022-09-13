اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 07:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

وفاة شاب قبل أيام من حفل زفافه بالغربية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 06:05 م
وفاة شاب قبل أيام من حفل زفافه بالغربية الشاب المتوفى
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
توفي شاب من أهالي قرية برما مركز طنطا بمحافظة الغربية بشكل مفاجئ قبل أيام من اقامة حفل زفافه، واتشحت القرية بالسواد حزنا على فراقه ووفاته قبل أيام قليلة من زفافه.
 
كان الشاب المتوفي ويدعي أحمد عبد الرؤوف يجهز الترتيبات النهائية لإقامة حفل زفافه وتجهيز شقة الزوجية ودعوات الفرح وليلة الزفاف.
 
وبدأ الشاب في توجيه الدعوات لجيرانه وأصدقائه، ودخل للنوم في منزله، وأثناء محاولة أهل بيته إيقاظه لم يستجب لهم، واكتشفوا وفاته واستدعوا الطبيب الذي أكد وفاته.
 
وسيطرت حالة من الصدمة بين أهالي القرية الذين فوجئوا بوفاته وودعه أهالي القرية لمثواه الأخير وسط حزن على فراقه.
 
 
 
 

محافظة الغربية

قرية برما

طنطا

وفاة شاب قبل زفافه بطنطا

أحمد عبد الرؤوف



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة