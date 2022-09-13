وزير القوى العاملة يتفقد وحدات التدريب المتنقلة ويوجه بسرعة إطلاقها

كتبت - آية دعبس

تفقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة،وحدات التدريب المتنقلة الجاري تطويرها داخل مقر "الوزارة" تمهيدا لإطلاقها في قرى ومحافظات مصر للتدريب على 3 مهن جديدة مطلوبة في سوق العمل وهي: "صيانة المحمول" و"الحاسب الآلى والذكاء الإصطناعي".

وأشاد شحاتة بالجهود التي يبذلها العمال والفنيين بالوزارة، القائمين على تطوير تلك الوحدات وتجهيزها، ووجه بسرعة الانتهاء من تطويرها لإطلاقها في أقرب وقت، كما تفقد نموذج وحدة التدريب على " إعداد الوجبات السريعة "، مؤكدا أنها تجربة متميزة للتدريب ومناسبة لإقامة مشروعات صغيرة للشباب، موضحا أن هدف الوزارة تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، ودعم المشروعات الصغيرة.