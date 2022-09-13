اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 11:10 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الصحة: الدولة تضع على رأس أولوياتها دعم القطاع الصحي للنهوض بالسياحة العلاجية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 09:26 م
وزير الصحة: الدولة تضع على رأس أولوياتها دعم القطاع الصحي للنهوض بالسياحة العلاجية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
كتب: وليد عبدالسلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، لمناقشة أطر التعاون بين مقدمى الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز السياحة العلاجية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لتصبح مصر وجهة أساسية للسياحة العلاجية وفقًا لرؤية مصر "2030".

 

وأكد الوزير – فى مستهل الاجتماع- أن الدولة تضع على رأس أولوياتها دعم القطاع الصحي للنهوض بمنظومة السياحة العلاجية في مصر، مشيرًا إلى امتلاك مصر لجميع المقومات والإمكانيات التي تضعها في مصاف الدول الرائدة بمجال السياحة العلاجية.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول بحث سبل تعزيز التعاون بين الجهات والمستشفيات التي تقدم الرعاية الصحية سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية، كما تم مناقشة آليات التنسيق المشترك بين الوزارات والجهات المعنية للعمل بشكل مؤسسي وتحت مظلة واحدة.

وأضاف "عبدالغفار"، أنه تم مناقشة المشكلات والتحديات التي قد تعوق العمل، حيث شدد الوزير على أهمية الاستفادة من جميع الخبرات الماضية في منظومة السياحة العلاجية، لتذليل  التحديات بأسلوب علمي ومنهجي تتبناه الدولة.

وتابع "عبدالغفار"، أن الوزير ناقش خلال الاجتماع آليات التنفيذ المقترحة، وسياسات وضوابط العمل لمسئولي تقديم الرعاية الصحية للوافدين إلى مصر بغرض السياحة العلاجية، كما تم مناقشة احتياجات القطاع الطبي لتنفيذ الخطط المقترحة.

وحضر الاجتماع، الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد الطيب مستشار الوزير للشئون الفنية والحوكمة، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والمهندس أيسم صلاح مستشار الوزير لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة يمنى النجار مساعد وزير السياحة والآثار، والدكتورعلاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، وعدد من الرؤساء التنفيذيين ورؤساء مجالس الإدارة لكبرى مجموعات المستشفيات الخاصة.


وزاره الصحه

اخبار وزاره الصحه

القطاع الصحى

السياحه العلاجيه



الموضوعات المتعلقة

نقيب الأطباء يشارك اليوم باجتماع اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 09:07 ص

وزير الصحة يناقش مع أعضاء النواب والشيوخ بالفيوم الاحتياجات الطبية للأهالى

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 09:25 م

وزير الصحة يتفقد أعمال تطوير وحدة طب أسرة "مطول" ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 05:02 م

وزير الصحة ومحافظ الفيوم يتفقدان سير العمل بالمستشفى العام.. صور

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 02:58 م

وزير الصحة ومحافظ الفيوم يتفقدان أعمال تطوير مستشفى الصدر والتأمين الصحي.. صور

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 01:33 م

وزير الصحة يطالب بتقرير نصف شهرى حول الموقف التنفيذى لمستشفى الفيوم الجديد

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 12:43 م

وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مستشفى الفيوم الجديد ويوجه بسرعة الانتهاء

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 11:46 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة