اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزير الحكم الاتحادي السودانى يؤدي القسم الدستوري أمام رئيس مجلس السيادة

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 06:28 م
وزير الحكم الاتحادي السودانى يؤدي القسم الدستوري أمام رئيس مجلس السيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانى عبد الفتاح البرهان
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أدى وزير الحكم الاتحادي بالسودان المهندس محمد كورتكيلا صالح، القسم الدستوري، اليوم، أمام رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء مولانا عبد العزيز فتح الرحمن.
وأوضح صالح- في تصريح، اليوم، عقب أداء القسم- أن موافقته على التكليف بأعباء الوزارة، جاء في توقيت دقيق يحتاج إلى التنسيق والتعاون التام مع جميع مؤسسات الدولة ذات الصلة بعمل الوزارة.
وأضاف صالح أن منهجه في العمل سيعتمد في بصورة أساسية على التشاور والتعاون مع العاملين بالوزارة من خبراء الإدارة، الذين ينتشرون في بقاع السودان المختلفة، إلى جانب الإدارات الأهلية لمعالجة التقاطعات الماثلة بالبلاد.
وأكد حرصه على تنفيذ بنود اتفاقية جوبا لسلام السودان، في الجوانب التي تلي عمل الوزارة، معتبرا أن تنفيذ اتفاق السلام بالصورة الصحيحة من شأنه المساهمة في معالجة كثير من التقاطعات بالبلاد.


السودان

محمد كورتكيلا صالح

مجلس السيادة الانتقالي السودانى

اليمين الدستورية



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