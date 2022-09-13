اليوم السابع
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وزير الاتصالات: 30 مليون دولار استثمارات مصنع OPPO لتصنيع الهواتف بمصر

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 08:17 م
وزير الاتصالات: 30 مليون دولار استثمارات مصنع OPPO لتصنيع الهواتف بمصر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
كتبت هبة السيد

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أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، علي تشجع الشركات العالمية العاملة في صناعة الالكترونيات ومجال تكنولوجيا الهواتف المحمولة علي التوسع في نشاطها فى مصر وتعميق التصنيع المحلي ضمن المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الالكترونيات".
 
وقال الوزير عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك، "اليوم بتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقعنا مذكرة تفاهم بين "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" "ايتيدا"، وشركة "أوبو OPPO" الصينية للإلكترونيات؛ لانشاء مصنعا لها للهاتف المحمول في مصر، بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنوياً، وباستثمارات نحو 30 مليون دولار لينضم إلى 10 مصانع أخرى تمتلكها الشركة حول العالم وليكون هذا المصنع محوراً اقليمياً للشركة للتصنيع والتصدير إلى الاسواق العربية والافريقية".
 
 وقال الدكتور عمرو طلعت، "سيبدأ الإنتاج خلال العام المقبل، كما سيوفر المصنع 900 فرصة عمل جديدة إلى جانب 6000 عامل مصري يعملون حاليا في شركة OPPO". 
 
وأضاف الوزير:" لن نتوقف عن هذا الحد بل سنعمل مع باقي الشركات العالمية المماثلة علي دعم جهودها للتصنيع وتصدير منتجاتها وخدماتها الرقمية من مصر إلى دول العالم.
 
 

مصنع اوبو للهواتف

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الهواتف المحمولة

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استثمارات أجنبية



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