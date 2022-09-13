هيئة الدواء تدرج 18 مجموعة صيدلية ضمن جداول المخدرات.. تعرف عليها

وليد عبد السلام

نشرت الجريد الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم قرار هيئة الدواء رقم 55 لسنة 2022 عن إضافة 18 مجموعة صيدلية ومشتقاتها ونظائرها واستراتها وايثراتها وأملاح نظائرها وأستراتها ومستحضراتها أينما وجدت إلى القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بقانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

وشملت هذه المجموعات كل من فنتانيل ، ألفا ميثيل فنتانيل ، بارا- فلوروفنتانيل ، بيتا – هيدروكسى فنتانيل ، بيتا هيدروكسى-3- فنتانيل ، 3- ميثيل فنتانيل ، بارا فلورو بوتيريل فنتانيل، أورثوفلورفنتانيل ، ميثوكسى أسيتيل فنتانيل، سيكلوبروبيل فنتانيل ، كارفنتانيل ،أوكفنتانيل ، فورانيل فنتانيل ، أكريلويل فنتانيل، 4- فلوروإيسوبوتير فنتانيل ، تتراهيدرو فورانيل فنتانيل ، كروتونيل فنتانيل ، فاليريل فنتانيل .

وقالت هيئة الدواء أنه يتم نقل المواد المذكورة بالمادة رقم 1 من البنود الخاصة بها بالقسم الثانى من الجدول رقم 1 إلى المجموعة بالقسم الثانى من الجدول رقم 1 وذلك لإعتبارها من مشتقات هذه المجموعة .