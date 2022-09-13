هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة.. وحكم بتغريم شركة مصر بنى سويف للأسمنت 370 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي، القلعة للاستشارات المالية، السويدي إليكتريك، بالم هيلز للتعمير، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، حديد عز، الإسكندرية للزيوت المعدنية، الشرقية-إيسترن كومباني، المجموعة المالية هيرميس القابضة، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، ومالت تعاملات المصريين للشراء، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات متوسطة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 10414 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 1974 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 12902 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 4212 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 2307 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 3296 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 3779 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، مطاحن ومخابز الإسكندرية.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركتي جولدن تكس للأصواف، مستشفى كليوباترا لعدد 714.2 ألف سهم بقيمة 4.3 مليون جنيه للأولى، عدد 2.2 مليون سهم بقيمة إجمالية 11.1 مليون جنيه للثانية، في إطار نظام الإثابة والتحفير للعاملين.

وأعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 1.1 مليون سهم خلال جلسة أمس الإثنين، وشراء الثانية 400 ألف سهم تمثل نسبة 0.01% من أسهم رأس المال، شراء الثالثة 110 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.26% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 230.2 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.57% من أسهم رأس المال، شراء الخامسة 50 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.91%.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، المجموعة المصرية العقارية، برايم القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 1.15 مليون سهم، 72.2 ألف سهم، 24.1 ألف سهم، 1.1 مليون سهم، 689.6 ألف سهم، 1.15 مليون سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، المجموعة المصرية العقارية، برايم القابضة للاستثمارات المالية 16750 سهم، 12.8 مليون سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العربية لحليج الأقطان، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 85 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 30 ألف سهم، 320 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 249 سهم، 125 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل قالت شركة مصر بني سويف للأسمنت، إنه صدر حكم تحكيم ضد الشركة من الشركة العربية السويسرية للهندسة اسيك والخاص بإنهاء عقد الإدارة والتشغيل، والذي ألزم الشركة بسداد مبلغ 369.4 مليون جنيه و554.4 ألف دولار لشركة اسيك، وجاري دراسة الحكم للنظر في اتخاذ ما يلزم قانونًا تجاه الحكم والطعن عليه أو إبطاله بعد دراسته.