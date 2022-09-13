نيابة المحلة تحقق فى واقعة وفاة طالبة بكلية الطب بعد إجراء عملية جراحية

الغربية - مصطفى عادل

فتحت نيابة ثان المحلة بمحافظة الغربية تحقيقات في واقعة وفاة طالبة بكلية الطب جامعة طنطا عقب إجراء عملية جراحية داخل مركز طبي بالمحلة، وحدوث مضاعفات طبية من تسمم دموي بكتيري نتج عنه فشل بالوظائف الجسم وهبوط حاد بالدورة الدموية ادي للوفاة، ونفذت مديرية الصحة بالغربية قرار محافظ الغربية بإغلاق المركز الطبي عقب وفاة الطالبة.

كانت أسرة الطالبة إسراء محمد عبد النبي، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال المركز الطبي، واتهامهم بالإهمال الطبي والتسبب في وفاتها.

وقرر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تشكيل لجنة عاجلة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة لفحص البلاغ وكشفت اللجنة عن وجود مخالفات طبية داخل المركز، وتم إعداد تقرير وعرضه على محافظ الغربية الذى قرر إغلاق المركز.