نائب وزير الإسكان يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبى موقف مشروعات المياه والصرف

كتب أحمد حسن

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مع وفد بنك الاستثمار الأوروبي، برئاسة مدير التمويل بدول الجوار الأوروبي، وبحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، وذلك لبحث موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها، واستعراض أوجه التعاون مع البنك.

وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف الانتهاء من إجراءات وموافقات اتفاقية الوزارة، مع بنك الاستثمار الأوروبي، لإنشاء محطة معالجة الصرف الصحي بحلوان، حيث يهدف المشروع إلي زيادة الطاقة الاستيعابية لمحطة المعالجة، بمقدار 250 ألف م3/يوم، ورفع درجة المعالجة بها إلى المعالجة الثلاثية، للاستفادة من المياه المعالجة، وإعادة استخدامها طبقاً للقوانين والأكواد المصرية المحددة، كما يهدف المشروع إلى معالجة الحمأة الناتجة من محطة المعالجة بغرض توليد الطاقة النظيفة.

وأضاف نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إلى أنه تمت مناقشة موقف الدراسات الفنية، الجاري إعدادها لمحطة معالجة أبورواش، بمحافظة الجيزة، بغرض معالجة الحمأة الناتجة من المحطة، وتوليد الطاقة النظيفة، لاستخدامها في تشغيل المحطة والحفاظ علي البيئة، إضافة إلى مناقشة مجموعة من المشروعات الجاري دراستها من خلال البنك، والمقترحة للمساهمة في إنجاح القطاع، وتحقيق أهدافه، و منها مشروع لإدارة الاستخدام الأمثل، للحمأة الناتجة عن عملية معالجة الصرف الصحي.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، موقف محطات التحلية في مصر، والخطة الاستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، والتي تستهدف إنشاء محطات تحلية بطاقة حوالي 8.85 مليون م3/يوم، مشيرا إلى أنه من المخطط الاعتماد في تلك المحطات علي الطاقة النظيفة، ومنها على سبيل المثال، الطاقة الشمسية، حيث تم طرح عملية التأهيل المسبق، للشركات الراغبة في المشاركة في إنشاء محطات الخطة، للمساهمة في تعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة.

كما استعرض نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، موقف تنفيذ أعمال برنامج تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كيتشنر، وبرنامج توسعات الصرف الصحي للقري الملوثة لبحيرة قارون، بمحافظة الفيوم، وتم التأكيد علي ضرورة التنسيق المستمر، وإدارة الحلول المناسبة، والسريعة، والفعالة، من قبل جميع الأطراف لتحقيق أهداف تلك البرامج.

واختتم الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء، بتقديم الشكر إلى ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، علي الجهد المبذول، وتمويل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بقطاع المرافق بالوزارة، كأحد شركاء التنمية، المساهمين في نجاح وتحقيق أهداف القطاع.