مياه البحر الأحمر: حملة تطهير خزانات المدارس استعدادًا لبدء الدراسة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت شركة مياه الشرب بالبحر الأحمر إنطلاق مبادرة تطهير وتعقيم خزانات المياه بالمدارس مجانًا بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم استعدادا لبدء للعام الدراسى الجديد.

وقال المهندس محمد عيسي، رئيس شركة المياه، إن الشركة تحرص علي المشاركة المجتمعية من خلال تطهير وتعقيم خزانات المدارس لضمان جودة مياه الشرب التى يتم تقديمها لأبنائنا الطلاب، ويقوم قطاع المعامل من خلال فرق متخصصه بتطهير خزانات المدارس علي مستوي مدن المحافظة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب أن الشركة تتخذ كافة الإجراءات اللازمه لمراقبة جودة مياه الشرب من خلال الإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن.

كذلك تواجد كيميائيين فى أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلةلإجراء كافه التحاليل الكيميائيه والبكتريولوجية والبيولوجية للمياه للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والصحية.