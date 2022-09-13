موقف بطولى.. مزارع بالشرقية ينقذ فتاة من الغرق بعد سقوط سيارتها فى الترعة

الشرقية - إيمان مهنى

سطر أحد شباب قرية الشبرواين التابعة لمركز ههيا بالشرقية، موقفا بطوليا، بعد نجاحه فى إنقاذ حياة فتاة من الموت، بعد سقوط سيارتها فى الترعة.

البداية كانت أثناء عمل الشاب علي عبدالله علي السيد مزارع في الأرض، تصادف انقلاب سيارة قيادة كاترين سمير، طالبة بكلية طب الأسنان بعد اختلال عجلة القيادة منها، في الترعة، فهرع هو مجموعة من الأهالي، إليها لمحاولة انقاذها.

لم يتردد الشاب في القفز بالترعة ومحاولة فتح باب السيارة، قبل استقرارها في قاع الترعة، وإنقاذ الفتاة من الموت المحقق.