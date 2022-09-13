اليوم السابع
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موقف بطولى.. مزارع بالشرقية ينقذ فتاة من الغرق بعد سقوط سيارتها فى الترعة

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 11:54 ص
موقف بطولى.. مزارع بالشرقية ينقذ فتاة من الغرق بعد سقوط سيارتها فى الترعة مزارع بالشرقية ينقذ فتاة من الغرق
الشرقية - إيمان مهنى

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سطر أحد شباب قرية الشبرواين التابعة لمركز ههيا بالشرقية، موقفا بطوليا، بعد نجاحه فى إنقاذ حياة فتاة من الموت، بعد سقوط سيارتها فى الترعة.

البداية كانت أثناء عمل الشاب علي عبدالله علي  السيد مزارع في الأرض،  تصادف انقلاب سيارة قيادة كاترين سمير، طالبة بكلية طب الأسنان بعد اختلال عجلة القيادة منها، في الترعة، فهرع هو مجموعة من الأهالي، إليها لمحاولة انقاذها.
 
لم يتردد الشاب في القفز بالترعة ومحاولة فتح باب السيارة، قبل استقرارها في قاع الترعة، وإنقاذ الفتاة من الموت المحقق.
 
مزارع بالشرقية ينقذ فتاة من الغرق (2)
مزارع بالشرقية ينقذ فتاة من الغرق (2)

مزارع بالشرقية ينقذ فتاة من الغرق (3)
مزارع بالشرقية ينقذ فتاة من الغرق 

مزارع بالشرقية ينقذ فتاة من الغرق (1)
 
السيارة بعد استخراجها من الترعة

 

 


الشرقية

الشبرواين

اخبار الشرقية

موقف بطولي



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