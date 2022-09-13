من الفئات المطالبة بتسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين بعد مد الفترة لنهاية الشهر؟

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية على موقع "دعم مصر " ضمن بيانات البطاقات، كذلك يتم التسجيل أيضا على بوابة مصر الرقمية، وذلك بعد مد الفترة حتى نهاية شهر سبتمبر الجارى ، وهى كل من تلقى رسالة ببون صرف الخبز المدعم، تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول.

وكانت وزارة التموين قد أن المطالب بتسجيل رقم التليفون المحمول هو كل صاحب بطاقة تموين ظهرت له رسالة على بون صرف السلع أو بون صرف الخبز تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول، أما غير ذلك فإنهم بالفعل لديهم أرقام هاتف محمول مسجلة ضمن البيانات على بطاقات التموين مسبقا، حيث يستطيع صاحب بطاقة التموين من ظهرت له على بون صرف الخبز أو السلع المدعمة رسالة تفيد بضرورة تسجيل رقم المحمول بالدخول على موقع دعم مصر او بوابة مصر الرقمية لتسجيل رقم الهاتف إلكترونيا، بالتزامن أيضا مع أستقبال مكاتب التموين المواطنين لتسجيل رقم المحمول شريطة أن يكون رقم المحمول مسجل باسم صاحب البطاقة "رب الأسرة".

على جانب أخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية في صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر سبتمبر الجارى، كذلك صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة ومنافذ الصرف، ويستمر لمدة 6 أشهر، و يستفيد من ‏الزيادة الاستثنائية 36 مليون مواطن من إجمالي 64 مليون ‏مواطن يستفيدون من الدعم التموينى، بما يمثل 8 ملايين ‏بطاقة تموينية من إجمالى 23 مليون بطاقة، بدعم يصل إلى ‏‏833 مليون شهريا وبتكلفة إجمالية تصل إلى 3 مليارات و833 ‏مليون جنيه لدعم الزيادة الاستثنائية الأخيرة، وأن عمليات الصرف ‏تتم من 40 ألف منفذ تمويني متنوع ما بين منافذ ‏جمعيتى وبدالى التموين والمجمعات الاستهلاكية. ‏