مصرع شخص فى حادث انقلاب دراجة نارية بطريق القاهرة الإسكندرية فى قليوب

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شخص مصرعه إثر حادث انقلاب دراجة نارية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بالقرب من مزلقان ميت حلفا دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المتوفى لمستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعى السريع بالقرب من مزلقان ميت حلفا فى مدينة قليوب.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب دراجة نارية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، كان يقودها المتوفى، حيث اختلت عجلة القيادة بيده أدى إلى سقوطه من عليها ومصرعه على الفور، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "إبراهيم.م" مقيم ميت حلفا، دائرة مركز شرطة قليوب، وتم نقله لمستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.