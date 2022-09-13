مصرع شخص صدمه لودر إحدى الشركات بمركز النوبارية بالبحيرة

البحيرة- فريق المحافظات

لقى منذ قليل شخص مصرعه إثر اصطدام لودر به داخل إحدى الشركات بمركز النوبارية بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفي غرب النوبارية " أنور م. م. 42 عاما مقيم زفتي الغربية جثة هامدة إثر إصابته فى حادث تصادم لودر داخل إحدى الشركات بطريق مشروع ناصر النوبارية.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدًا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.