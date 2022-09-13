مصادر لـ الجارديان: لندن لم تدع روسيا وبيلاروسيا وميانمار لجنازة الملكة إليزابيث

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن مصادر فى الحكومة البريطانية إنه لم يتم إرسال دعوات حضور جنازة الملكة إليزابيث الثانية إلى روسيا وبيلاروسيا وميانمار.

وسيحضر جنازة الملكة حوالي 500 شخصية بارزة من جميع أنحاء العالم. وذكرت وكالة "بريس أسوسيشن" أنه لن يتم تمثيل إيران إلا على مستوى السفراء.

وقارن مصدر في وايتهول – الحكومة البريطانية- المهمة اللوجستية المتمثلة في استضافة الجنازة بأنها بمثابة تنظيم "مئات الزيارات الرسمية" في غضون أيام. عادة ، قد يكون هناك زيارتين أو ثلاثة فقط في السنة.

قال زعيم حزب المحافظين السابق ويليام هيج إن زعماء العالم يأتون لتقديم احترامهم للملكة ولكن "بالطبع" ستكون هناك دبلوماسية على هامش الجنازة.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت ستكون هناك سياسة في الجنازة ، قال لراديو تايمز: لا يمكنك استضافة هذا العدد من الأشخاص معًا من جميع أنحاء العالم دون أن يتناقشوا فى القضايا العالمية."

ومع ذلك ، أكد هيج أن سبب الزيارة الرئيسى سيكون لتقديم الاحترام للملكة الاستثنائية.

ويُنقل نعش الملكة إليزابيث الثانية، الثلاثاء، من العاصمة الإسكتلندية إدنبرة إلى لندن، تمهيدا للجنازة المقررة يوم 19 سبتمبر. ومن المقرر أن يُنقل النعش من كاتدرائية سانت جايلز إلى مطار إدنبرة في الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.

وسيسمح للجماهير بالاصطفاف بطول مسار النعش إلى المطار، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى".

وفي السادسة مساء، سيُنقل النعش بالطائرة إلى مطار نورثولت التابع للقوات الجوية الملكية في لندن. وسترافق الأميرة آن، ابنة الملكة الراحلة، النعش في رحلته. ومن المتوقع أن يصل النعش إلى لندن قبل السابعة مساء بقليل، قبل أن يُنقل إلى قصر باكنجهام، حيث سيكون في استقباله الملك تشارلز الثالث والملكة القرينة كاميلا وأعضاء آخرون من العائلة المالكة.