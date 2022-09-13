

وجاء على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية اﻷمريكية أن ستيوارت ستدلي يوم 13 سبتمبر بملاحظات في مجموعة العمل المفتوحة العضوية التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الحد من التهديدات الفضائية من خلال قواعد ومبادئ السلوك المسؤول.



كما ستتشاور ستيوارت مع الوفد اﻷمريكي إلى مؤتمر جنيف لنزع السلاح، وستعقد اجتماعات مع ممثلين من عدد من الدول على هامش مجموعة العمل.