اليوم السابع
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لمكانة الملكة الشخصية ..

مسئول أسترالى: لن يتم استبدال صورة الملكة بصورة تشارلز على عملة 5 دولارات

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 12:20 م
مسئول أسترالى: لن يتم استبدال صورة الملكة بصورة تشارلز على عملة 5 دولارات أندرو لي - مساعد وزير الخزانة الأسترالى
كتبت رباب فتحى

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قال أندرو لي، مساعد وزير الخزانة الأسترالى، إن صورة الملك تشارلز الثالث لن توضع "تلقائيًا" على العملة الأسترالية فئة 5 دولارات لأن صورة الملكة إليزابيث الثانية توضع بسبب مكانتها "الشخصية".

 

وتستعد دار سك العملة لسك عملات معدنية جديدة تحمل صورة الملك تشارلز الثالث ليتم إصدارها في عام 2023 ، على الرغم من عدم الموافقة على تصميم معين حتى الآن. ستبقى العملات المعدنية للملكة إليزابيث الثانية عملة قانونية.

 

ومع تداول 15 مليار قطعة نقدية تحمل صورة للملكة و 110 ملايين إلى 150 مليون قطعة نقدية جديدة يتم سكها سنويًا ، من المرجح أن يفوق عدد العملات التي تحمل صورة الملكة عدد  العملات التي تحمل صورة تشارلز على العملات الأسترالية لسنوات عديدة قادمة.

 

وعلى الرغم من هدف الحكومة جعل أستراليا جمهورية ، قال لي للصحفيين في كانبيرا إن الملك سيظهر على العملات الأسترالية "كمسألة تقليد".

 

وقال: "كما أوضح رئيس الوزراء ، فإن الأولوية الأولى للإصلاح الدستوري هي صوت [السكان الأصليين] في البرلمان".

 

وقال: "كان قرار تضمين وجه الملكة في الورقة النقدية بقيمة 5 دولارات متعلقًا بها شخصيًا وليس عن وضعها كملكة ، لذا فإن الانتقال [إلى وضع صورة تشارلز] لا يكون تلقائيًا".

 

وأضاف  "سنجري محادثة معقولة داخل الحكومة ونصدر إعلانًا مناسبًا في الوقت المناسب."


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