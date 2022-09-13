مسئول أسترالى: لن يتم استبدال صورة الملكة بصورة تشارلز على عملة 5 دولارات

كتبت رباب فتحى

قال أندرو لي، مساعد وزير الخزانة الأسترالى، إن صورة الملك تشارلز الثالث لن توضع "تلقائيًا" على العملة الأسترالية فئة 5 دولارات لأن صورة الملكة إليزابيث الثانية توضع بسبب مكانتها "الشخصية".

وتستعد دار سك العملة لسك عملات معدنية جديدة تحمل صورة الملك تشارلز الثالث ليتم إصدارها في عام 2023 ، على الرغم من عدم الموافقة على تصميم معين حتى الآن. ستبقى العملات المعدنية للملكة إليزابيث الثانية عملة قانونية.

ومع تداول 15 مليار قطعة نقدية تحمل صورة للملكة و 110 ملايين إلى 150 مليون قطعة نقدية جديدة يتم سكها سنويًا ، من المرجح أن يفوق عدد العملات التي تحمل صورة الملكة عدد العملات التي تحمل صورة تشارلز على العملات الأسترالية لسنوات عديدة قادمة.

وعلى الرغم من هدف الحكومة جعل أستراليا جمهورية ، قال لي للصحفيين في كانبيرا إن الملك سيظهر على العملات الأسترالية "كمسألة تقليد".

وقال: "كما أوضح رئيس الوزراء ، فإن الأولوية الأولى للإصلاح الدستوري هي صوت [السكان الأصليين] في البرلمان".

وقال: "كان قرار تضمين وجه الملكة في الورقة النقدية بقيمة 5 دولارات متعلقًا بها شخصيًا وليس عن وضعها كملكة ، لذا فإن الانتقال [إلى وضع صورة تشارلز] لا يكون تلقائيًا".

وأضاف "سنجري محادثة معقولة داخل الحكومة ونصدر إعلانًا مناسبًا في الوقت المناسب."