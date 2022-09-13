مديرية تموين الإسكندرية تضبط 56 طن قمح مستورد منتهى الصلاحية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على الأقماح المستوردة والمحلية.

وضبط قسم صيانة الحبوب التابع لإدارة الرقابة بالمديرية برئاسة أمانى حلمى رئيسة القسم، ومحمود الديب ومصطفى محمود مفتشى القسم، مخزنا غير مرخص بمنطقة العامرية بحيازته قمح مستورد مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمى، وتم تحريز الكمية المضبوطة والتى تقدر بـ56 طنا.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.