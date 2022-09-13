اليوم السابع
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مدرسة إيجيبت جولد تعلن أسماء الطلاب المقبولين للعام الدراسى الجديد

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 09:09 م
مدرسة إيجيبت جولد تعلن أسماء الطلاب المقبولين للعام الدراسى الجديد أسماء الطلاب المقبولين
كتب محمود طه حسين

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أعلنت مدرسة ايچيبت جولد أسماء المقبولين للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي الجديد 2022/2023، كما نبهت المدرسة على الطلاب للحضور لاستلام الزى المدرسى  كما يجب حضور ولى الأمر (الأب والأم) للتوقيع على إقرارات قبول الطالب بالمدرسة ولتقديم الأوراق المطلوبة وهي كالتالي

1) استمارة النجاح الأصلية مختومة بختم شعار الجمهورية (+ 2 صورة منها). 

2) بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها والحاصل منها على الشهادة الإعدادية موجه إلى (مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية).

3) شهادة الميلاد الأصلية (إلكترونية) + عدد 3 صور منها.

4) عدد 6 صور شخصية مقاس 4 × 6 (خلفية بيضاء مكتوب الاسم ثلاثي أسفل الصورة).

5) الكشف الطبي (من التأمين الصحي).

6) عدد 2 صورة لبطاقة الرقم القومي لولي الأمر + 2 صورة بطاقة الرقم القومي للأم (في حالة وفاة أحد الوالدين صورة من شهادة الوفاة).

7) الطوابـع (عدد 1طابع دعم مشروعات فئة 10 جنيه + 2 طابع نقابة مهن فئة 1جنيه) 

8) حافظة شفافة ودوسيه بكبسولة بيضاء). 

المدرسة
الأوراق المطلوبة للمدرسة
جانب من الطلاب المقبولين
جانب من الطلاب المقبولين

 

جانب من الطلاب
جانب من الطلاب

 

الطلاب المقبولين
الطلاب المقبولين

 

أسماء الطلاب المقبولين
أسماء الطلاب المقبولين

 


التربية والتعليم

مدرسة ايجيبت جولد

اخبار مصر

اخبار التعليم



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