محافظ قنا يستقبل وفد مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة

قنا - صابر سعيد

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وفد مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والذى تنفذه هيئة جون سنو بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان، متمثلة فى قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والمجلس القومى للسكان، وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمتابعة أنشطة المشروع ومن ضمنها إطلاق نموذج الصحة المجتمعية بالقرى التابعة للوحدة المحلية لقرية جراجوس بمركز قوص، بهدف تحسين جودة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وذلك بحضور الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة، والنائبة نجلاء باخوم عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية والصحية المعنية.

ضم الوفد، الدكتورة ستايسى واليك، مدير فريق الصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتورة سالي ساهر، كبير أخصائي إدارة المشاريع بمكتب التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مصر، والدكتورة شوان بيت شو أون، رئيس مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة هيئة جون سنو والدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور مروان صبح،ي مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة هيئة جون سنو، و مصطفي ممدوح، مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة هيئة جون سنو والدكتور أحمد عسران، مدير مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بمحافظة قنا هيئة جون سن.

وأكد محافظ قنا أن قضية الزيادة السكانية تعد واحدة من أخطر القضايا التى تهدد مستقبل الوطن وتعوق نهضته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فهى تلتهم كل محاولات التنمية التى تقوم بها الدولة، ولذلك أولى الرئيس عبد الفتاح السيسى اهتماماً كبيراً بخدمات تنظيم الأسرة، وتحسين خصائص السكان، فقد أطلق عددا من المبادرات للصحة الإنجابية والتوعية بأضرار النمو السكانى السريع والتي كان لها دور مهم فى زيادة أعداد المنتفعات من برامج تنظيم الأسرة فى محافظة قنا، مؤكدا علي أهمية المشاركة الفعالة وتوحيد الجهود لكافة الأطراف المعنية للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأعربت مدير فريق الصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن سعادتها بإطلاق نموذج الصحة المجتمعية المبتكر وهو جهد مشترك بين محافظة قنا والمجتمع في القري التابعة للوحدة المحلية لقرية جراجوس مركز قوص وقطاع تنظيم الاسرة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية ومشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة، ويهدف النموذج الى زياده الوصول الى خدمات تنظيم الأسرة ذات الجوده والاستفاده منها في عيادات تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية.

وأشار الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، والدكتور أحمد عسران، مدير مشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة بمحافظة قنا، إلى أنه يتم إطلاق نموذج الصحة المجتمعية والذي سيتم تنفيذه بعدد 5 وحدات رعاية صحية أولية بقري ( جراجوس – الجمالية – الخرانقة – الشعراني – جزيرة مطيرة ) التابعة للوحدة المحلية لقرية جراجوس بمركز قوص كنموذج قابل للتكرار في محافظات أخري تباعا طبقا لنتائج النموذج التجريبي في محافظة قنا، كما اعتمدت معايير اختيار تلك الوحدات، علي انها مجتمعات ذات مؤشرات تنظيم أسرة منخفضة، ومجتمعات موجودة ضمن مشروع حياة كريمة ومجتمعات لديها أنشطة للمنظمات غير حكومية في قطاع تنظيم الأسرة أو المجالات الصحية.

جدير بالذكر أن نموذج الصحة المجتمعية يهدف إلى زيادة الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة، حيث سيتم توفير الأجهزة والمعدات لعيادات تنظيم الأسرة ونادي المرأة وتدريب ومتابعة فرق العمل لتحسين جودة الخدمة وتحديث نظام الربط بين العيادة ونادي المرأة بالوحدة الصحية، والتوعية والتثقيف الصحي وتنظيم ندوات توعوية مصحوبة بخدمات العيادات المتنقلة، مشيرا إلى أن شركاء العمل هم قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، ومديرية الشئون الصحية ممثلة في ادارة تنظيم الأسرة ومشروع تعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة (هيئة جون سنو إنك ) ومؤسسة النداء والجمعيات الأهلية في القري التابعة للوحدة القروية لجراجوس مركز قوص.