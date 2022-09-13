محافظ قنا يبحث جاهزية الصحة لمواجهة شلل الأطفال

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الإستعداد والجاهزية لمواجهة أي مخاطر تتعلق بفيروس شلل الأطفال في العينات البيئية، والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، جاء ذلك بحضور الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتورة شذى بدر، المنسق المركزى لرصد شلل الأطفال بوزارة الصحة، والدكتور محمد سباق، مسئول برنامج شلل الأطفال بمنظمة الصحة العالمية بمكتب مصر.

وقال محافظ قنا، إنه تم تنفيذ 6 حملات تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة قنا منذ عام 2021 وحتى الآن في إطار الحملات القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجمهورية مصر العربية، موضحا أنه في فبراير 2021 تم تطعيم عدد 581 ألفاً و78 طفلاً بنسبة 101% من المستهدف، وفي مارس 2021 تم تطعيم عدد 581 ألفاً و942 طفلاً بنسبة 100%، وفي ديسمبر 2021 تم تطعيم 584 ألفاً 259 طفلاً بنسبة 100.4%، وفي مارس 2022 تم تطعيم عدد 584 ألفاً و507 أطفال بنسبة 100%، وفي مايو 2022 تم تطعيم عدد 583 ألفاً و806 أطفال بنسبة 99.9%، وفي يونيو 2022 تم تطعيم 576 و603 أطفال بنسبة 98.8% ، موجها بإتاحة اللقاحات للأطفال الأصغر سنّا والأشد ضعفا، من خلال تكثيف حملات التطعيم عن طريق الزيارات المنزلية ،او من خلال المستشفيات المتنوعة بالمحافظة ما بين حكومية وخاصة، بالإضافة إلى 237 مكتب صحة، ووحدات رعاية أساسية، ووحدات رعاية طفل بالمحافظة.

وأثنت الدكتورة شذى بدر، المنسق المركزى لترصد شلل الأطفال بوزارة الصحة، بجهود محافظ قنا في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة وبصفة خاصة تنفيذ الحملات القومية للدولة، وقامت بعرض موقف الدولة المصرية بصفة عامة ومحافظة قنا بصفة خاصة للحفاظ علي الموقف الحالي للدولة خالية من مرض شلل الاطفال وحمايتها من هذا الفيروس الوافد من الخارج، كما قامت بشرح اجراءات الوزارة في تنفيذ الاستراتيجيات والاستعداد والجاهزية الدائمة لمواجهة أى مخاطر تتعلق بهذا الفيروس.

وعرض الدكتور محمد سباق مسئول برنامج شلل الأطفال بمنظمة الصحة العالمية، الموقف العالمى والاقليمى من حيث الوضع الحالي لمرض شلل الأطفال والجهود التي تبذلها المنظمة مع الشركاء الاخرين ووزارة الصحة والسكان من اجل حماية جميع الأطفال على ارض مصر والمنطقة من هذا المرض الذى يهدد حياة اطفالنا.

عقد اللواء اشرف الداودى، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة الإستعداد والجاهزية لمواجهة أي مخاطر تتعلق بفيروس شلل الأطفال في العينات البيئية، والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، جاء ذلك بحضور الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتورة شذى بدر، المنسق المركزى لرصد شلل الأطفال بوزارة الصحة، والدكتور محمد سباق، مسئول برنامج شلل الأطفال بمنظمة الصحة العالمية بمكتب مصر.

وقال محافظ قنا، إنه تم تنفيذ 6 حملات تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة قنا منذ عام 2021 وحتى الآن في إطار الحملات القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بجمهورية مصر العربية، موضحا أنه في فبراير 2021 تم تطعيم عدد 581 ألفاً و78 طفلاً بنسبة 101% من المستهدف، وفي مارس 2021 تم تطعيم عدد 581 ألفاً و942 طفلاً بنسبة 100%، وفي ديسمبر 2021 تم تطعيم 584 ألفاً 259 طفلاً بنسبة 100.4%، وفي مارس 2022 تم تطعيم عدد 584 ألفاً و507 أطفال بنسبة 100%، وفي مايو 2022 تم تطعيم عدد 583 ألفاً و806 أطفال بنسبة 99.9%، وفي يونيو 2022 تم تطعيم 576 و603 أطفال بنسبة 98.8% ، موجها بإتاحة اللقاحات للأطفال الأصغر سنّا والأشد ضعفا، من خلال تكثيف حملات التطعيم عن طريق الزيارات المنزلية ،او من خلال المستشفيات المتنوعة بالمحافظة ما بين حكومية وخاصة، بالإضافة إلى 237 مكتب صحة، ووحدات رعاية أساسية، ووحدات رعاية طفل بالمحافظة.

وأثنت الدكتورة شذى بدر، المنسق المركزى لترصد شلل الأطفال بوزارة الصحة، بجهود محافظ قنا في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة وبصفة خاصة تنفيذ الحملات القومية للدولة، وقامت بعرض موقف الدولة المصرية بصفة عامة ومحافظة قنا بصفة خاصة للحفاظ علي الموقف الحالي للدولة خالية من مرض شلل الاطفال وحمايتها من هذا الفيروس الوافد من الخارج، كما قامت بشرح اجراءات الوزارة في تنفيذ الاستراتيجيات والاستعداد والجاهزية الدائمة لمواجهة أى مخاطر تتعلق بهذا الفيروس.

وعرض الدكتور محمد سباق مسئول برنامج شلل الأطفال بمنظمة الصحة العالمية، الموقف العالمى والاقليمى من حيث الوضع الحالي لمرض شلل الأطفال والجهود التي تبذلها المنظمة مع الشركاء الاخرين ووزارة الصحة والسكان من اجل حماية جميع الأطفال على ارض مصر والمنطقة من هذا المرض الذى يهدد حياة اطفالنا.