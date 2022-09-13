محافظ بورسعيد يعقد لقاء مع مديرى المدارس الابتدائية والإدارات التعليمية

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لقاء موسعا، اليوم الثلاثاء، بديوان عام محافظة بورسعيد، مع القيادات التعليمية بمحافظة بورسعيد، ومديرى الإدارات، ومديرى المدارس الابتدائية على مستوى المحافظة، بحضور اللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وعلى الألفى نقيب المعلمين، وذلك للأسبوع الثانى على التوالى.

جاء ذلك فى إطار التواصل المستمر بين اللواء عادل الغضبان وأعضاء هيئة التدريس بكل المراحل التعليمية، وتماشيا مع أهداف التطوير فى المنظومة التعليمية ببورسعيد، والتى تهدف لتوفير مناخ تعليمى على أعلى مستوى لأبنائنا الطلاب.

وأوضح محافظ بورسعيد أن العام القادم سيشهد إجراءات مكثفة لتحقيق أعلى مستوى من انضباط العملية التعليمية، مؤكدا أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بملف تطوير التعليم، وذلك لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك فى إحداث التنمية المنشودة بالدولة.

وأشار إلى أن بورسعيد حققت معدلات غير مسبوقة فى مجال تطوير التعليم على كل المستويات، ويقع على المدرسة دور كبير فى تتشئة الأجيال خاصة فى المرحلة الابتدائية، لافتا لأهمية استمرار وتفعيل قنوات التواصل بين المعلمين والطلاب.

وشدد محافظ بورسعيد، على كل القيادات التعليمية بالمحافظة، ومديرى المدارس الإعدادية بالاهتمام بمستوى انضباط العملية التعليمية فى المقام الأول، والتزام الطلاب بالحضور فى المدارس، لافتا إلى أنه سيتم عقد لقاءات متواصلة مع القيادات التعليمية فى كل مراحل التعليم، وذلك للتأكيد على أهمية انتظام العملية التعليمية خلال العام الدراسي القادم، مؤكدا أنه تم النهوض بالعملية التعليمية لتحقيق أفضل مناخ دراسي للطلاب في المدارس يسهم في إثراء العملية التعليمية.

وأكد محافظ بورسعيد على تكثيف ومواصلة الحملات على سناتر الدروس الخصوصية، منوها لأهمية أن يتعاون أولياء الأمور مع الدولة من أجل إنقاذ أبنائهم من مخاطر سناتر بيع العلم، وطالب كذلك مسئولى التعليم بفرض تواجد المعلمين خلال اليوم الدراسي.

كما وجه محافظ بورسعيد رسالة لأولياء الأمور والطلاب بضرورة الوعي بالمرحلة الراهنة وجهود الدولة في تطوير العملية التعليمية، ودعم جهود الأجهزة التنفيذية فى القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، وتشجيع الطلاب على الاعتماد على الذات، لتحقيق مستوى تعليمي أفضل لأبناءنا قادة المستقبل.

وكرم اللواء عادل الغضبان كلا من دكتور علاء فارس مدير مدرسة العبور الإعدادية بنين، وأماني فاروق وكيلة المدرسة وأستاذ ابراهيم يس أمين المعمل بالمدرسة تقديرا لجهودهم في إثراء العملية التعليمية ببورسعيد، مؤكدا دعمه المتواصل لقطاع التربية والتعليم بالمحافظة لتحقيق نهضة تعليمية تليق بأبنائنا والتنمية المستهدفة على كل الأصعدة.