محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات مشروعات المبادرة الوطنية الخضراء الذكية

بورسعيد - محمد عزام

استعرض اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، مستجدات العمل الخاصة بالمشروعات المقدمة والمقترحة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات مصر.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده اللواء هشام ٱمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-27)، والمحافظين وقيادات وزارة التنمية المحلية ، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، ودكتورة هبه سليمان منسق المبادرة في محافظة بورسعيد، لمتابعة ٱخر المستجدات بالمحافظات، في التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ، وذلك تزامنا مع الجهود الوطنية لاستضافة مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ،وتنفيذا لرؤية مصر 2030 و تحقيقا للتنمية المستدامة.

وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء، أن هناك اهتمام بتقديم المشروعات التي تتماشى مع خطة التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد مع اختيار الموضوعات الملائمة لبيئة بورسعيد، والتي يمكن تنفيذها على أرض الواقع طبقا للامكانيات المتاحة، واستعرض محافظ بورسعيد مستجدات الاعمال التنسيقية بين الجهات المختصة بتقديم المشروعات للمبادرة عبر الموقع الالكتروني، وكذا تنفيذ جلسات دعم فني لكافة المشروعات المقدمة سواء التي تتعلق بالحفاظ على البيئة، او مشروعات تتعلق بالمرأة، ومشروعات الشركات الناشئة، ومشروعات الجمعيات الاهلية ومؤسسات المجتمع المدني .

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه يتم تقديم الدعم الفني الكامل للمشروعات القومية التي تتكامل مع استراتيجية المحافظة التنموية وذلك بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، وتناول اللواء عادل الغضبان الحديث حول تفاصيل المشروعات القومية المقترحة للتقدم ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية ، وأهمها مشروع تطوير بحيرة المنزلة ، فضلا عن مشروعات محطات المعالجة الثلاثية، ومبادرات إعادة تدوير المخلفات الصلبة بطريقة تكنولوجية تحافظ على البيئة، ومبادرة زراعة الأسطح في المناطق السكنية، و مشروعات مؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح أن هناك العديد من المشروعات القومية المقترحة للقديم ضمن المبادرة، والتي تأتي في إطار الطفرة التنموية التي تشهدها محافظة بورسعيد على كافة الأصعدة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات بمحافظة بورسعيد ضمن هذه المبادرة القومية الهامة، حيث تهدف المبادرة بشكل رئيسى إلى تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 فى التعامل مع التغير المناخى وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع، وتعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى.