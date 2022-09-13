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محافظ الوادي الجديد يُكرم مركز شباب الخارجة ومنح اللاعبين مكافآت مالية

الثلاثاء، 13 سبتمبر 2022 03:04 ص
محافظ الوادي الجديد يُكرم مركز شباب الخارجة ومنح اللاعبين مكافآت مالية دوري مراكز الشباب
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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كرّم اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني لفريق مركز شباب الخارجة لتأهله لأول مرّة للدور النهائي ببطولة دوري مراكز الشباب في نسخته التاسعة، حيثُ منحهم مكافآت مالية بقيمة 130 ألف جنيه، مُعربًا عن تقديره لما تحقق وثقته في بذل المزيد من الجهد لإحراز لقب البطولة وذلك بحضور المهندس مجدي الطماوي سكرتير عام المحافظة المساعد، وبهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة، و جهاد متولي رئيس المركز.
 
وأكّد المحافظ على الاهتمام بمعسكرات التدريب خلال الفترة المُقبلة، وتقديم كافة الدعم لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق البطولة، مُوجهًا بتنظيم رحلة مجانية لجمهور المُشجعين مناصفةً بين المحافظة ومديرية الشباب والرياضة لحضور مباراة النهائي الإثنين المُقبل. 
 
كما حثّ اللاعبين على التحلي بالروح الرياضية والتمثيل المُشرّف الذي يليق بالمحافظة مُتمنيًا لهم الفوز وإحراز اللقب، ووعد بمنح خمس رحلات عمرة بالاقتراع بين أولياء الأمور في حال الفوز بلقب البطولة.
 
 
 

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